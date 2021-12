Basket, Napoli-Cremona: sarà il debutto dei centri. Ecco Dime per la Vanoli Novità nel reparto lunghi per entrambe le squadre che si affronteranno domenica al PalaBarbuto

Da una parte Reggie Lynch per la Gevi Napoli, dall'altra Malik Dime per la Vanoli Cremona. Il club lombardo ha ufficializzato l'accordo fino al termine della stagione con il centro senegalese classe '92, alto 206 centimetri per 100 chilogrammi, formatosi cestisticamente negli States. College, poi la Germania dopo l'assenza nel Draft NBA 2017 per Dime, tornato in America per l'avventura in G-League. Il nativo di Dakar ha proseguito la carriera in Bosnia, Finlandia, Bulgaria, Venezuela, Ucraina, Grecia, Spagna e Israele. Ecco ora l'Italia per il senegalese, ex Andorra e Maccabi Rishon LeZion. con cui ha disputato 7 gare in avvio di stagione. Con la nazionale Dime ha vinto il bronzo ad Afrobasket Ruanda 2021. La Vanoli punta su Dime e sarà debutto per due centri nel match del PalaBarbuto, in programma domenica (ore 19.45) e in cui il Napoli Basket proverà a firmare il poker utilissimo nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia.