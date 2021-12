Verso Napoli-Atalanta, si ferma anche Insigne: in dubbio con Fabian Ruiz Ore decisive per il capitano e il centrocampista alla vigilia del big match

La trasferta di Reggio Emilia ha confermato il primato azzurro, ma con il rientro delle avversarie, il -1 del Milan, il -2 dell'Inter. È già vigilia della sfida casalinga con l'Atalanta per il Napoli. Nel pari con il Sassuolo (2-2) Luciano Spalletti ha rimediato la squalifica di due giornate. Il club azzurro ha formulato ricorso, ma intanto per la prima gara il tecnico di Certaldo non sarà in panchina, come già accaduto in stagione. Per lo staff c'è da gestire un'infermeria piena. L'emergenza, aperta nella trasferta di San Siro con l'Inter, con l'uscita di scena di Victor Osimhen e Frank Anguissa, prosegue con altri infortuni.

Kalidou Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Come il difensore senegalese anche Fabian Ruiz si è fermato al Mapei Stadium: all'iberico è stata riscontrata una tendinopatia adduttoria e dell'ileopsaos destro. E spunta anche la contrattura del soleo sinistro per Lorenzo Insigne. Koulibaly salterà sicuramente le prossime sfide. Il capitano, con Fabian Ruiz, proverà a forzare in giornata per essere a disposizione domani sera, quando con calcio d'inizio alle 20.45, il Napoli ospiterà l'Atalanta, quarta a 5 punti dagli azzurri, reduci dal poker rifilato al Venezia e dalla quarta vittoria consecutiva in campionato.

È la vigilia di un nuovo esame prima della gara decisiva in Europa League con il Leicester (giovedì alle 18.45 sempre al "Maradona"). Il gruppo partenopeo dovrà stringere i denti per confermare su più fronti quanto di buono costruito prima dell'emergenza infortuni.