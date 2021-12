Napoli, prima sconfitta al "Maradona" in campionato: l'Atalanta vince 2-3 Gli azzurri scivolano al terzo posto in classifica, sorpassati in un solo colpo da Milan e Inter

Prima sconfitta casalinga stagionale in campionato per il Napoli, falcidiato dalle assenze. Gli azzurri scivolano al terzo posto in classifica, sorpassati da Milan (+2, 2-0 sulla Salernitana) e Inter (+1, 3-0 in trasferta con la Roma) cedendo il passo all'Atalanta, che sbanca il “Maradona” con il finale di 2-3 e riduce a due le lunghezze di ritardo dagli uomini di Spalletti, squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenichini. Apre le danze Malinksovkyi, pareggia Zielinski. Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa Mertens firma il vantaggio partenopeo, ma Demiral e Freuler ribaltano il risultato in 5 minuti.

Il tabellino.

Napoli – Atalanta 2-3

Marcatori: pt 7' Malinovskyi, 40' Zielinski; st 2' Mertens, 21' Demiral, 26' Freuler.

Napoli (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit (39' st Politano), Lobotka (10' st Demme), Zielinski, Mario Rui; Lozano (22' st Petagna), Mertens (22' st Ounas), Elmas. A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Manè Balla Moussa. All.: Domenichini (Spalletti squalificato).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta (1' st Hateboer), De Roon, Freuler, Maehle (37' st Djimsiti); Pessina (11' st Ilicic); Malinovskyi (28' st Pasalic), Zapata (37' st Muriel). A disp.:, Koopmeiners, Miranchuk, Pezzella, Piccoli, Rossi, Scalvini, Sportiello. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi.

Ammoniti: Malinovskyi, Rrahmani, Malcuit, Pasalic, Djimsiti.