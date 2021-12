Pallanuoto, A1: il Posillipo cade a Genova La squadra di Brancaccio è poco cattiva e non riesce a portare punti a casa.

La trasferta di Genova per sfidare L’Iren Quinto non ha regalato punti al Posillipo. La squadra di coach Brancaccio ha perso 8-5 nonostante un buon avvio. Dopo un equilibrio totale nei primi due periodi di gioco, i liguri hanno fatto la differenza nel terzo quando hanno trovato con continuità la strada del gol chiudendo con un parziale di 4-2. Nell’ultimo periodo i napoletani non sono riusciti a sfruttare le superiorità numeriche per rientrare in partita. Il gol di Nora ha fissato il punteggio sull’8 a 5 finale in favore dei padroni di casa.

“Dopo un buon avvio, dove fino a metà gara siamo rimasti in partita, abbiamo pagato purtroppo a caro prezzo la insufficiente gestione delle superiorità numeriche a nostro vantaggio” ha spiegato Brancaccio a fine match. “Questo è avvenuto soprattutto nel finale dove in molte occasioni abbiamo avuto la possibilità di rientrare in partita non riuscendoci. E' mancata la cattiveria e la concentrazione giusta per fare meglio. Ora dobbiamo lavorare per preparare al meglio la prossima delicata sfida con la Roma“.

Iren Genova Quinto- C.N.Posillipo 8-5 (1-1;2-2;4-2;1-0)

Iren Genova: Quinto: P.Pellegrini, N.Gambacciani, A.Di Somma, S,Villa, F.Panerai 2, R.Ravina 1, A.Fracas, A.Nora 3, N.Figari 1, L.DellaCasa, M.Gitto 1, M.Guidi,R. Valle. All. J. Del Galdo

C.N.Posillipo: L.Lindstrom, D.Iodice 1, M.Calì, L.Briganti, A.Picca 1,E.Aiello, M.Tkac, M.Lanfranco, M.Di Martire 3, A. Scalzone, N.Radonjic, P.Saccoia, R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Arbitri: Schiavo-Petronilli

Superiorità :4/13, 3/15

Rigori: 1/2, 1/1

Usciti per Falli: Lanfranco, Di Somma