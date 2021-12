Napoli - Cremona, Sacripanti: "Vincere in casa per andare alle Final Eight" Alle 19,45 la palla a due della sfida con la Vanoli. Tutto pronto per l'esordio in azzurro di Lynch

Dopo la sosta, Napoli torna in campo con la feroce voglia di calare il poker di successi consecutivi confermandosi l'autentica rivelazione del campionato di Serie A. Alle 19,45 appuntamento al PalaBarbuto per la palla a due della sfida con Cremona. Per la Gevi ci sarà il debutto del nuovo centro Reggie Lynch. Il pivot americano esordirà in maglia azzurra così come Jeremy Pargo giocherà per la prima volta una gara casalinga nella sua nuova avventura all'ombra del Vesuvio. Jason Rich è l’unico ex della partita. L’esterno azzurro ha, infatti, vestito la maglia della Vanoli sia nel 2012 sia, successivamente, nella stagione 2013/2014. Arbitreranno l’incontro Alessandro Martolini (Roma), Valerio Grigioni (Roma), Marco Vita (Ancona).

Coach Scaripanti ha sottolineato l'importanza della spinta del pubblico amico per allungare la striscia vincente: “Indubbiamente si sta giocando un campionato estremamente equilibrato, con tante squadre di valore simile. A parte Milano e Bologna, di livello più alto, ce la si gioca con tutti. Arriva Cremona, squadra particolarmente insidiosa, saranno due punti molto importanti. Loro sono una squadra con grandissimo talento e fisicità, con giocatori capaci di poter fare grande prestazioni. Sarà una partita molto difficile, ci sarà da soffrire per tutti i 40 minuti. Noi stiamo facendo un gran campionato e ne siamo molto felici. Nonostante le nostre vicissitudini ce la siamo giocata con tutti vincendo cinque partite su nove. L’inserimento di Lynch sarà graduale, non voglio cambiare gli equilibri che fino ad ora stanno portando ottimi risultati. Ovviamente sarà funzionale alla squadra tra qualche settimana, oggi debutterà con la nostra maglia. Il fattore PalaBarbuto sarà fondamentale, speriamo di avere tanti tifosi al palazzetto che ci possano stare vicini nel corso della gara e rendere la nostra casa un fortino. Per arrivare ad un obiettivo impensabile ad inizio stagione, come la final Eight di Coppa Italia, sarà fondamentale vincere le gare in casa”.