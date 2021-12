Turris, solo 0-0 e brividi al "Viviani" contro il Potenza I corallini rischiano di capitolare e tornano in Campania con un punto guadagnato

La Turris non riesce ad andare oltre lo 0-0 al “Viviani” contro il Potenza, che sfiora la vittoria maledicendo un palo e una traversa. I corallini tornano, nel contempo, a muovere la classifica dopo la sconfitta casalinga con l'Avellino con il punto conquistato nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino.

Potenza – Turris 0-0

Potenza (3-5-2): Marcone; Matino, Piana, Gigli (25' st Carneglutti); Coccia, Ricci (37' st Salvemini), Zenoni, Sandri (25' st Zagaria), Sepe; Banegas, Volpe (15' st Sessa). A disp.: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli. All: Trocini.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Finardi (42' st Loreto), Tascone, Franco, Varutti; Giannone (33' st Longo), Leonetti (42' st Pavone), Sartore (11' st Bordo). A disp.: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Palmucci, Iglio, D'Oriano, Nocerino. All: Caneo.

Arbitro: Gualtieri della sezione di Asti. Assistenti: Dicosta della sezione di Biella e Grasso della sezione di Acireale. Quarto Ufficiale: Centi della sezione di Terni.

Note: Ammoniti. Gigli, Sartore, Matino, Sepe, Giannone, Leonetti, Piana. Spettatori 1400 circa, di cui 131 ospiti.