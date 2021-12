Napoli, Demme e Politano pronti per il Leicester Spalletti si affida alle risorse dei primi recuperati dopo i tanti incidenti di percorso

A 48 ore dalla sfida con il Leicester i dubbi per Luciano Spalletti resta intatti. L'obiettivo era quello di ritrovare Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, ma il rischio di assenza non è legato solo alla sfida decisiva di Europa League, ma anche al prossimo appuntamento di campionato. Inoltre, alla lista degli infortunati si è aggiunto Stanislav Lobotka. Proprio nel momento migliore, con la capacità di assicurare il giusto ritmo e di coprire ottimamente l'assenza di chi era stato titolare nei primi mesi della stagione, lo slovacco si ritrova a dover alzare bandiera bianca a causa del trauma contusivo di medio-alto grado riscontrato con esami strumentali al bicipite femorale destro, che già in passato aveva procurato lo stop al centrocampista. Ecco l'ulteriore rebus per Spalletti, che punterà inevitabilmente su Diego Demme in mediana e su Matteo Politano nel ruolo di esterno offensivo destro. Le due pedine sono rientrati dopo la negatività al covid e non sono al top della condizione, ma proveranno a garantire subito nuova energia, abbinata all'indubbia qualità sul piano tecnico-tattico. Terapie per Fabian Ruiz, Insigne e Kalidou Koulibaly, solo differenziato per Kostas Manolas e Frank Anguissa, che potrebbe tornare a disposizione prima delle festività natalizie, come jolly finale, ma i grattacapi non mancano per lo staff tecnico, costretto a fare di necessità virtù.