Napoli - Leicester, Spalletti e Rrhmani suonano la carica Il tecnico: "Siamo in 14, ma ripartiamo dalla prestazione offerta contro l'Atalanta"

Napoli – Leicester è alle porte. Domani, alle 18,45, si deciderà il destino stagionale in Europa League degli azzurri, falcidiati dalle assenze. Fuori Anguissa, Fabián Ruiz, Insigne, Koulibaly e Osimhen, che è tornato ad allenarsi, senza contatti, con una corsa sostenuta a Castel Volturno. Spalleti non vuole alibi, ma non può che evidenziare l'impresa che servirà per accedere agli ottavi o ai sedicesimi di finale: “Siamo in 14, ma serve motivazione, senso d'appartenenza. Per noi sono tutte partite da dentro o fuori. Se siamo a questo punto non abbiamo considerato decisive quelle all'inizio, probabilmente, abbiamo commesso qualche leggerezza. La gestione è sempre uguale e sono tutte gare da dentro o fuori, questa poi lo è realmente. Siamo stati al livello dell'Atalanta nonostante le defezioni, possiamo ambire a vincere la prossima anche se il Leicester è di quel livello lì. Poi ci sono gli episodi e se si arriva con la testa giusta è più facile sfruttarne qualcuno, sono quelli che fanno girare la partita”.

Ci sarà Rrhmani, che non vede l'ora di scendere in campo: “Sono partite speciali, sono novanta minuti decisivi. Dobbiamo entrare in campo pronti e dare tutto. Qualsiasi calciatore vorrebbe sempre giocare partite così”.

Palla al centro. C'è da dimostrarsi più forti delle difficoltà.