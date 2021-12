Il Napoli batte il Leicester (3-2). Azzurri ai sedicesimi di Europa League Il Legia sbaglia un rigore e la squadra di Luciano Spalletti sfiora solo il pass ottavi

Prosegue in Europa League il cammino continentale del Napoli. Gli azzurri hanno superato il Leicester nella sesta e ultima gara del girone C con il risultato di 3-2. Napoli avanti con Ounas e Elmas, ripreso da Evans e Dewsbury-Hall per il 2-2 all'intervallo e poi, all'8' della ripresa, ecco il gol decisivo, realizzato da Elmas: doppietta personale per il nordmacedone, che garantisce la vittoria utile per la conferma in Europa League. Il Napoli chiude il gruppo C al secondo posto e accede ai sedicesimi della seconda coppa continentale. La squadra di Luciano Spalletti ha sfiorato il pass ottavi. Il Legia fallisce un rigore nei secondi finali del match vinto dallo Spartak Mosca sui polacchi. Penalty sbagliato dalla squadra di Varsavia e i russi vincono il girone.

Il tabellino.

Napoli-Leicester City 3-2

Marcatori: 4' pt Ounas (N), 24' pt, 8' st Elmas (N), 27' pt Evans (L), 33' pt Dewsbury-Hall (L)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (33' st Manolas), Zielinski; Lozano (45' pt Malcuit), Ounas (18' st Mertens), Elmas; Petagna. All. Spalletti. A disp. Ospina, Boffelli, Costanzo, Vergara, Politano

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans (32' st Soumare), Ndidi; Maddison, Dewsbury-Hall (44' st Albrighton), Barnes (27' st Daka); Vardy. All. Rodgers. A disp. Stolarczyk, Ward, Nelson, Thomas, Choudhury, Ewing, McAteer

Arbitro: Lahoz (ESP)

Ammoniti: Petagna, Demme (N)

Recupero: 5' pt, 4' st