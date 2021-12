Napoli, le ultime su Lozano dopo l'infortunio in Europa League Si conferma l'emergenza per gli azzurri. Domenica (ore 18) la sfida contro l'Empoli

Hirving Lozano sarà monitorato nei prossimi giorni. Il messicano ha rimediato un trauma cranio-facciale non commotivo nella gara vinta dal Napoli in Europa League contro il Leicester (3-2), decisiva per la prosecuzione dell'avventura nella competizione per gli azzurri, che lunedì scopriranno l'avversaria nei sedicesimi di finale (sarà una delle terze dei gironi di Champions League). In mattinata El Chucky si è sottoposto a esami clinici e diagnostici con la supervisione del responsabile sanitario del club partenopeo, Raffaele Canonico e sono previsti nuovi controlli nel weekend. L'infortunio di Lozano si inserisce in una lista lunga di assenze. Ripresa immediata, questa mattina, per la squadra di Luciano Spalletti, non ha ancora ritrovato Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, limitati a terapie e personalizzato in palestra. Ritrovano il terreno di gioco, dopo le terapie e solo con differenziato, Lorenzo Insigne, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Domenica, con calcio d'inizio alle 18, il Napoli ospiterà l'Empoli al Maradona.