Napoli: sprint Anguissa, ma azzurri ancora in emergenza con l'Empoli Tante assenze e scelte obbligate per Spalletti verso la gara con i toscani

Frank Anguissa resta nell'elenco dei calciatori che provano l'accelerazione in allenamento e che attendono risposte positive per tornare quanto prima a disposizione di Luciano Spalletti, costretto nuovamente a fare i conti con l'emergenza e a seguire solo dalla tribuna la prossima gara dei partenopei in campionato. Domani, con calcio d'inizio alle 18, il Napoli ospiterà l'Empoli al “Maradona”. Il tecnico di Certaldo ritroverà Aurelio Andreazzoli, per anni collaboratore di Spalletti e già avversario nelle scorse stagioni. Con Anguissa potrebbe rivedersi almeno in panchina anche Fabian Ruiz, mentre ci vorrà ancora del tempo per ritrovare sul terreno di gioco in gara ufficiale Lorenzo Insigne, Stanislav Lobotka e Kalidou Koulibaly. La maschera di Victor Osimhen sarà pronta quando davvero il nigeriano potrà tornare a lavorare con contatto diretto dopo le prime sedute distanti dal gruppo con tenacia e voglia di tornare quanto prima in gioco nella corsa Scudetto con i compagni di squadra. Hirving Lozano sarà rivalutato nelle prossime ore, ma non ci sarà con l'Empoli.