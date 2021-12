Spalletti: "Se non giocheremo al top con l'Empoli ce la vedremo brutta" Napoli-Empoli, la vigilia nelle parole del tecnico degli azzurri. Tre buone nuove da Castel Volturno

“L'errore più grande che potremmo fare? Considerare la partita con l'Empoli una parentesi tra quella con il Leicester e quella con il Milan”. Luciano Spalletti tiene alta l'attenzione del Napoli alla vigilia della sfida casalinga con i toscani di un altro toscano doc, che il tecnico di Certaldo conosce molto bene avendolo avuto come vice: Aurelio Andreazzoli. “L'Empoli è una squadra in gran forma, con una classifica che gli permette di venire a giocarsela con spensieratezza. Noi corriamo il rischio di sottovalutare l'impegno” il monito del mister degli azzurri, in collegamento con Radio Kiss Kiss.

“Sappiamo benissimo che per riuscire a vincere questa partita dovremo offrire una prestazione di quelle top, al livello massimo delle nostre possibilità, altrimenti ce la vedremo molto brutta” ha rincarato la dose Spelletti, che si è poi soffermato sulla conferma della seconda giornata di squalifica rimediata al “Mapei Stadium” con l'espulsione sul finire della sfida con il Sassuolo: “Sono un po' deluso perché si fanno riunioni in cui si invoca collaborazione tra gli uomini di campo e le istituzioni e, quindi, anche con la classe arbitrale, ma è difficile avere un confronto semplice se questi sono i risultati”. Intanto, in vista del match in programma domani, alle 18, arrivano ottime notizie da Castel Volturno: Anguissa, Lozano e Insigne hanno svolto l'intera seduta di allenamento con la squadra.