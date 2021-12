Pallanuoto, A1: il Posillipo festeggia con una vittoria il ritorno alla Scandone I partenopei hanno superato 7-6 Roma guadagnando punti preziosi in ottica salvezza.

Il Posillipo soffre ma riesce a portare a casa la sfida contro la Roma imponendosi per 7-6 nel primo match dopo la riapertura della Scandone di Napoli. Successo importante per gli uomini di Brancaccio, trascinati da uno straordinario Massimo Di Martre autore di tre reti dopo quella messe a segno martedì nella vittoria del Settebello in a Zagabria contro la Croazia.

“Oggi contava più il risultato che la prestazione” ha spiegato coach Brancaccio all’ufficio stampa del club. “Sono tre punti fondamentali, è stato importantissimo centrare questo successo. Per quanto riguarda il gioco, come detto già qualche settimana fa, paghiamo ancora le difficoltà dell’ultimo mese. Tornare alla Piscina Scandone è stato bellissimo. La nostra casa è come al solito fantastica. Spero che chi di dovere, possa fare il massimo per permetterci di proseguire ad usare questa piscina con continuità. Ne abbiamo bisogno noi e tutta la città”. Il 7-6 contro la Roma regala punti importanti al Posillipo in proiezione salvezza. E’ una vittoria che serviva alla squadra per credere maggiormente nelle proprie potenzialità in un torneo così complicato come quello di serie A1.

C.N.Posillipo-Roma Nuoto 7-6 (2-2;0-1;3-2;2-1)

C.N.Posillipo : L. Lindstrom, D. Iodice, M. Lanfranco, L. Briganti, A. Picca, E. Aiello, M. Tkac 3, J. Lanfranco, M. Di Martire 4, A. Scalzone, N. Radonjic, P. Saccoia, R. Spinelli. All. R.Brancaccio

Roma: F. De Michelis, M. Ciotti 1, J. Di Santo, F. Faraglia, P. Faraglia 1, A. Tartaro, M. De Robertis 2, S. Ballarini, S. Boezi 1, S. Calic, M. Spione 1, J. Graglia, M. Maizzani. All.M.Tafuro

Arbitri: Cavallini-Bianco, Delegato Fin Barone

Superiorità :3/11, 2/4

Rigori: 1/1, 0/0

Usciti per Falli: F.Faraglia, Tartaro (Roma),

Note: Espulso Brancaccio nel quarto tempo.

Foto: cnposillipo.org