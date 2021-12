Napoli, al "Maradona" assalto all'Empoli per l'aggancio al Milan Rossoneri fermati sull'1-1 dall'Udinese. La probabile formazione dei partenopei

Vincere per confermarsi dopo l'impresa in Europa League. Vincere per approfittare dell'1-1 tra Udinese e Milan operando l'aggancio sui rossoneri e mettere pressione all'Inter, che da domenica scorsa precede gli azzurri di un punto e che stasera (ore 20,45) sfiderà il Cagliari al “Meazza”. Il Napoli vuole riprendere la marcia dopo la sconfitta casalinga con l'Atalanta facendo leva sul terzo appuntamento consecutivo al “Maradona” tra campionato e Coppa. Alle 18 il calcio d'inizio della sfida con l'Empoli, mina vagante della Serie A, guidata dall'ex vice di Spalletti, Andreazzoli. Il confronto in panchina non si consumerà a causa del secondo e ultimo turno di squalifica che il tecnico di Certaldo andrà a scontare, ma i veri protagonisti saranno in campo.

Quel campo dove le scelte dei padroni di casa sembrano pressoché fatte, nonostante i recuperi di Anguissa e Insigne, candidati a dare il proprio contributo per non più della mezz'ora finale. E, dunque, avanti tutta con il 4-2-3-1 con il rientro di Ospina e Mertens tra i titolari rispetto all'undici iniziale opposto giovedì scorso al Leicester. Sulla trequarti spazio a Ounas sulla destra, Elmas centrale e Lozano a sinistra. Il messicano potrebbe dimostrarsi più forte del dolore per il trauma facciale che gli è costato un dente, nel turno infrasettimanale, e scendere in campo dal primo minuto. In difesa spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; in mediana a Demme e Zielinski. Le pedine sono disposte sulla scacchiere, non resta che muoverle puntando allo scacco matto da 3 punti.