Virtus Pozzuoli, vittoria contro Molfetta con Thiam protagonista Trenta punti, seguito da Antonio Gallo, autore di 22 nel successo sui pugliesi

La Virtus Bava Pozzuoli batte la Pavimaro Molfetta tra le mura amiche con il finale di 82-76. Iba Koite Thiam è il protagonista nel match con 30 punti, seguito da Antonio Gallo, autore di 22 punti. Agli ospiti non bastano più uomini in doppia cifra. Al PalaErrico vince l'equilibrio, ma la squadra flegrea conquista i due punti in virtù della maggior lucidità nei dettagli.

Serie B - Girone D

Dodicesima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Pavimaro Molfetta 82-76

Parziali: 21-18, 23-19, 18-20, 20-19

Pozzuoli: Thiam 30 (12/16, 0/0), Gallo 22 (8/8, 2/2), Gaye 11 (4/9, 1/4), Rossi 8 (1/3, 1/4), Potì 8 (2/3, 0/1), Caresta 3 (0/0, 1/6), Longobardi (0/0, 0/2), Mehmedoviq 0 (0/3, 0/0), Cagnacci (0/0, 0/1), Manojlovic (0/2, 0/0), Sequani, Spinelli.

Molfetta: Scali 16 (3/5, 3/4), Infante 16 (6/17, 0/0), Villa 13 (2/5, 3/5), Tassone 12 (0/2, 3/5), Kekovic 9 (2/5, 1/1), Bini 5 (1/2, 0/5), Epifani 3 (0/1, 1/2), Mentonelli 2, Sasso, Kodra, Caniglia.