Pokerissimo Napoli Basket: gli azzurri vincono anche a Varese 89-98 Partenopei sempre più in corsa per un posto nel tabellone della Coppa Italia

La Gevi Napoli firma la quinta vittoria di fila: pokerissimo per la squadra di coach Stefano Sacripanti, che batte la Openjobmetis Varese dopo un tempo supplementare. Finale di 89-98 con Jason Rich autore di 31 punti, decisivo per il successo: prestazione da urlo per l'esterno azzurro, leader offensivo con Napoli terza in classifica (posizione condivisa con Trento) e sempre più in corsa per un posto nel tabellone della Coppa Italia.

LegaBasket Serie A

Undicesima Giornata

Openjobmetis Varese - Gevi Napoli 89-98 d1ts

Parziali: 23-28, 18-28, 21-20, 21-7, 6-15

Progressivi: 23-28, 41-56, 62-76, 83-83

Varese: Kell 16, Gentile 3, Beane 18, Sorokas 4, De Nicolao 3, Egbunu 23, Ferrero, Jones 15, Caruso ne, Keene 7, Bongiovanni ne, Cane ne. All. Vertemati.

Napoli: Zerini 16, McDuffie 13, Pargo 6, Matera ne, Velicka 3, Lynch 9, Parks 6, Marini 8, Uglietti, Lombardi 6, Rich 31, Grassi ne. All. Sacripanti.

Arbitri: Vicino, Paglialunga, Pierantozzi.