Scherma, Curatoli vince la prima prova verso gli Assoluti 2022 di spada Nella spada il napoletano ha dominato la gara di Bastia Umbra battendo in finale Nuccio per 15-7.

E’ stata Bastia Umbra ad ospitare la prima prova verso gli Assoluti di spada e sciabola della zona 2 maschile e femminile. Tra gli uomini nella specialità della sciabola ha dominato il napoletano Luca Curatoli. Il vice campione Olimpico della prova a squadre a Tokyo, ha dimostrato di avere una buona condizione. Nei quarti ha battuto per 15-11 Foschini dell’Esercito, mentre in semifinale Fioretto delle Fiamme Oro lo ha costretto a giocarsi il passaggio del turno all’ultima stoccata. Curatoli con esperienza e classe ha messo a segno l’ultimo attacco volando alla sfida per il primo gradino del podio. In finale ad attenderlo c’era Nuccio un altro suo compagno alle Fiamme Oro. Il napoletano ha dominato l’assalto chiudendo sul 15-7 e portando a casa la prima prova sulla strada verso gli Assoluti. Per Curatoli il 2021 va in archivio come una grande annata con l’argento Olimpico nella prova a squadre e il secondo posto nella prima tappa di Coppa del Mondo a Orleans in Francia. Il 2022 del campione partenopeo dovrebbe iniziare con la trasferta di Tblisi in Georgia per la seconda prova della Coppa del Mondo mentre l’appuntamento clou è sicuramente il Mondiale.

PRIMA PROVA ASSOLUTI ZONA/2 DI SCIABOLA MASCHILE – Bastia Umbra, 12 dicembre 2021



Finale

Curatoli (Fiamme Oro) b. Nuccio (Fiamme Oro) 15-7



Semifinali

Nuccio (Fiamme Oro) b. Nardella (Esercito) 15-6

Curatoli (Fiamme Oro) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-14



Quarti

Nuccio (Fiamme Oro) b. Bonsanto (Fiamme Oro) 15-11

Nardella (Esercito) b. Mastrullo (Dauno Foggia) 15-9

Fioretto (Fiamme Oro) b. Neri (Carabinieri) - ritiro

Curatoli (Fiamme Oro) b. Foschini (Esercito) 15-11



Classifica (82): 1. Luca Curatoli (Fiamme Oro), 2. Riccardo Nuccio (Fiamme Oro), 3. Luca Fioretto (Fiamme Oro), 3. Emanuele Nardella (Esercito), 5. Francesco Bonsanto (Fiamme Oro), 6. Gabriele Foschini (Esercito), 7. Matteo Neri (Carabinieri), 8. Marco Mastrullo (Dauno Foggia).