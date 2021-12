Il Napoli pesca il Barcellona: sfida super ai playoff di Europa League Le prime due squadre europee di Maradona si affronteranno il 17 e il 14 febbraio 2022

Il Napoli affronterà il Barcellona ai playoff di Europa League, di fatto i sedicesimi di finale della seconda competizione UEFA. A Nyon sono state sorteggiate le sfide tra le squadre retrocesse dalla Champions League (terze dei gironi) e le seconde dei gruppi di Europa League. Gli azzurri sfideranno i blaugrana, in crisi di risultati e che provano la ripartenza con la bandiera Xavi.

Nel febbraio 2022 tornerà Napoli-Barcellona in Europa dopo solo due anni: nel 2020 prima e dopo il lockdown per il covid fu un ottavo di finale di Champions. La sfida (andata al Camp Nou il 17 febbraio, ritorno al Maradona il 24) sarà vissuta nel ricordo del Pibe de Oro che proprio col Barcellona ha giocato per la prima volta in Europa.

L'urna di Nyon consegna sfide complicate alle italiane di Europa League. La Lazio affronterà il Porto dell'ex biancoceleste Sergio Conceicao. L'Atalanta sfiderà l'Olympiacos.