Napoli, De Laurentiis gongola in vista della doppia sfida al Barcellona Andata il 17 febbraio in Spagna, ritorno il 24 febbraio al "Maradona"

“Questa volta direi che il bicchiere è “tutto pieno”. Barcellona - Napoli e poi Napoli - Barcellona saranno due grandissime sfide da Champions!” Così Aurelio De Laurentiis, attraverso il suo fedele profilo Twitter, ha commentato il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Azzurri decisamente sfortunati nell'accoppiamento per i playoff, che mettono in palio un posti negli ottavi di finale, ma resta il fascino di un doppio confronto stellare, che i tifosi non vedono l'ora di vivere con la legittima ambizione di assistere a un'impresa dei proprio beniamini contro un avversario mai così alla portata, nonostante il fascino, immenso, della sua storia e del suo blasone. Andata alle 21 del 17 febbraio, al “Camp Nou”; ritorno alla stessa ora, ma al “Maradona”, quel Maradona che ha fatto la storia di entrambi i club, 7 giorni più tardi. C'è, però, da restare concentrati sul presente, sulla supersfida al “Meazza” contro il Milan. Un gara da non fallire, contro una delle dirette concorrenti per lo scudetto, per tenere il passo della neo-capolista Inter e mandare in archivio la sconfitta casalinga con l'Empoli.