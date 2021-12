Napoli, testa al Milan. Spalletti perde anche Zielinski Il polacco salterà il finale del 2021 e Spalletti spera di recuperare qualche pedina

La settimana si è aperta con il caos sorteggi della UEFA. Alle 12 l'errore per la Champions League, accoppiamenti dichiarati nulli e procedura rifatta integralmente alle 15. Tutto regolare, invece, un'ora dopo per l'Europa League e torna Barcellona-Napoli, ottavo di finale di Champions nel 2020, sedicesimo della seconda competizione UEFA nel 2022 (andata al Camp Nou il 17 febbraio, ritorno al Maradona il 24).

Su twitter, subito dopo la definizione del playoff Barça-Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato di bicchiere tutto pieno. Le gare di andata e ritorno "saranno due grandissime sfide da Champions". È già grande attesa per i match con i blaugrana, ma il Napoli è chiamato innanzittutto a chiudere nel migliore dei modi il 2021. Si riparte a Castel Volturno con Luciano Spalletti che spera di ritrovare qualche pedina dopo averne persa un'altra nel corso della gara con l'Empoli.

Piotr Zielinski salterà il finale dell'anno solare: problema respiratorio per il polacco, uscito dopo pochi minuti. Testa al big match con il Milan: domenica (con calcio d'inizio alle 20.45) sarà sfida chiave nella gestione delle due squadre, dominanti nell'avvio stagionale e poi riprese dall'Inter e dall'Atalanta. Problemi per il Napoli, ma anche per i rossoneri: tanti infortunati da una parte e dall'altra verso la supersfida di San Siro, da punti pesanti in palio prima di Natale.