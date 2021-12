Napoli Basket, Rich domina la scena nel pokerissimo azzurro Numeri splendidi per la squadra azzurra e il leader offensivo della vittoria di Masnago

Terzo posto con Trento, +4 sull'ottavo posto dopo 11 turni e, quindi, con le chance di accedere alla Coppa Italia 2022, ma anche numeri da favola per la Gevi Napoli, reduce dalla quinta vittoria consecutiva firmata a Varese con Jason Rich leader assoluto a livello offensivo, MVP della gara con la Openjobmetis, autore di 31 punti con 33 di valutazione in 38 minuti di impiego sui 45 giocati a Masnago. "Rich realizza, anche grazie al supplementare, la miglior prova per un giocatore di Napoli in questa stagione e arriva a soli due punti dal suo high personale in Italia realizzato per due volte con la maglia di Avellino nell’annata 2017/18, anno in cui vinse il premio di MVP della stagione": ecco quanto sottolineato dalla LegaBasket Serie A. Nel roster azzurro spicca anche la prova di Andrea Zerini: doppia-doppia, la prima in stagione con 16 punti, senza errori dal campo, e 10 rimbalzi. Per Napoli c'è da segnalare anche la seconda media punti del campionato (85.1 a partita) con la sola Virtus Bologna che ha fatto meglio fin qui in attacco nella Serie A.