12° Memorial Calvino, vittoria finale per la Partenope Oltre settecento atleti in vasca nel primo evento della UISP Napoli disputato alla Scandone.

Sono stati più di settecento gli atleti giovani e master scesi in vasca alla piscina Scandone di Napoli, domenica 12 dicembre, per la dodicesima edizione del Memorial Filippo Calvino, organizzata dalla UISP Napoli. Numeri molto positivi se si valuta il momento particolare legato alla pandemia e alla chiusura degli impianti, anche se ancora lontani da quelli di un paio di anni fa e senza il pubblico a bordo vasca ad incitare i partecipanti. Ma la voglia di normalità e di sport è stata testimoniata, oltre che dalla folta presenza, anche dal seguito che l’evento ha avuto nella diretta streaming sulla pagina Facebook del settore nuoto della UISP Napoli guidato da Daniela Fierro. Il successo è andato alla Nuova Partenope, che ha battuto di misura lo Sport Village nel primo evento disputato dopo la riapertura della Scandone. Alla premiazione è intervenuta anche l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

“Non potevamo aspettarci la partecipazione che abbiamo sempre avuto a questo evento – spiega il presidente della UISP Napoli, Federico Calvino -. Il momento è particolare e tanti impianti in cui svolgiamo attività sono ancora chiusi. La stessa piscina Scandone, dalla quale provenivano molti dei partecipanti, aveva riaperto solo sei giorni prima, quindi per noi questo rappresenta comunque un successo. Il meccanismo organizzativo ha funzionato alla perfezione nonostante il tanto tempo trascorso dall’ultima manifestazione e per questo dobbiamo considerare il Memorial come un momento di ripartenza. Sono convinto che i prossimi eventi saranno in crescendo e ci porteranno all’estate pronti ad affrontare nuove e significative iniziative”.