Napoli, Zielinski: stop per tracheite. Tampone molecolare negativo

Non arrivano buoni segnali dal primo allenamento. Luciano Spalletti rischia di vivere ancora una settimana di allenamento in emergenza. Tante pedine azzurre lavorano a parte o sono addirittura costretti a stare lontani dal terreno di gioco. Ripresa della preparazione per il Napoli con Lorenzo Insigne limitato al lavoro di scarico in palestra e con Fabian Ruiz che non si è allenato per sintomi influenzali. "Fenomeno di tracheite": ecco quanto spiegato dal club azzurro per lo stop di Piotr Zielinski, uscito dopo pochi minuti nella gara con l'Empoli per problemi respiratori e che non ha svolto l'allenamento mattutino. Nella giornata di ieri il polacco si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo. Altri grattacapi per Spalletti: Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento. Kalidou Koulibaly e Stanislav Lobotka si sono sottoposti a terapie prima di raggiungere il campo per il differenziato (anche in palestra per il difensore franco-senegalese) in compagnia di Victor Osimhen. Il nigeriano prova ad accelerare, ma c'è ancora da attendere per il contatto diretto con i compagni di squadra. C'è anche una buona notizia: Alessandro Zanoli è risultato negativo al covid-19. Il classe 2000 si è sottoposto ad esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo. Inoltre, la ripresa della preparazione è stata seguita dalle ragazze e dai ragazzi del settore giovanile azzurro, salutati da Spalletti per gli auguri di Natale a fine allenamento.