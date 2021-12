Napoli, la Coppa d'Africa rischia di essere cancellata L'evento continentale potrebbe essere cancellato a causa dei dubbi nella gestione covid-19

Dalla grande attesa, vissuta lungo il girone d'andata, condizionata anche dagli infortuni rimediati da Kalidou Koulibaly, Frank Anguissa e in particolar modo da Victor Osimhen, alla possibilità dell'annullamento per la Coppa d'Africa. L'evento continentale potrebbe essere cancellato a causa dei dubbi nella gestione covid-19 e da parte dei club europei, in particolar modo quelli inglesi. Il Napoli, che segue con attenzione la vicenda, potrebbe confermare nella rosa, da gennaio a febbraio, Anguissa, Koulibaly, Osimhen e anche Adam Ounas.

La Coppa d'Africa potrebbe saltare determinando novità molto importanti per il Napoli, il Milan e il Torino, le squadre maggiormente coinvolte in Italia dalle possibili convocazioni delle nazionali africane. Nel frattempo, per Luciano Spalletti ecco una nuova settimana da vivere con diversi grattacapi. Piotr Zielinski non si è allenato ieri per tracheite e il tampone a cui si è sottoposto risulta negativo. Restano ai box Lorenzo Insigne, Koulibaly e Stanislav Lobotka con Osimhen da personalizzato in campo e Fabian Ruiz assente alla ripresa per sintomi influenzali.