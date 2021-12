Pallanuoto, Di Martire e Spinelli convocati dal Settebello di Campagna I due atleti del Posillipo prenderanno parte al raduno di Ostia dal 19 al 22 dicembre.

Dopo la splendida vittoria in Croazia con cui si è chiuso il 2021 agonistico, il Settebello è pronto per l’ultimo raduno dell’anno in programma dal 19 al 22 dicembre presso il Centro Federale-Polo Acquatico Frecciarossa ad Ostia. A Zagabria, per l’emergenza Covid-19 che ha colpito alcune squadre, Campagna è stato costretto a rinunciare a diversi big dando spazio a diversi volti nuovi che hanno risposto alla grande. Tra questi anche il napoletano Massimo Di Martire, auto di una rete nel 12-11 finale.

Per questo nuovo impegno Campagna ha deciso di dare ancora fiducia a Di Martire che è stato richiamato insieme al compagno di squadra, il portiere salernitano classe 2003 Roberto Spinelli. Per il Posillipo di coach Brancaccio è una grande soddisfazione e il riconoscimento al lavoro fatto in questi anni. Oltre ai due giocatori della società partenopea Campagna ha convocato altri dodici atleti: Francesco Cassia, Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortgiia), Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Matteo Iocchi Gratta e Andrea Patchaliev (RN Savona), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto), Mario Del Basso, Luca Marziali e Davide Occhione (Telimar Palermo). Nello staff, con il cittì Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, la psicologa Bruna Rossi, i preparatori atletici Alessandro Amato e Goran Volarevic.

Foto: Cnposillipo.org