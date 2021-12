Tennis, Australian Open: Giustino iscritto alle qualificazioni Il napoletano volerà in Oceania per provare a qualificarsi al primo Slam del 2022.

Il 2022 del tennis scatterà già il 1° gennaio con l’ATP Cup dove l’Italia sarà protagonista con Berrettini e Sinner in una competizione dove lo scorso anno è arrivato il ko solo in finale contro la Russia di Medvedev e Rublev. Ma il momento più atteso è sicuramente quello dell’inizio dell’Australian Open in calendario da lunedì’ 17 a domenica 30 gennaio. Oltre alle grandi polemiche sui vaccini e all’attesa per scoprire se ci sarà il numero uno del mondo Novak Djokovic, la notizia del giorno è la pubblicazione delle entry list per il torneo di qualificazione.

Nel 2022 il tabellone si tornerà a disputare a Melbourne dopo che lo scorso anno era stato giocato a Dubai per permettere di entrare in Australia solo a chi avrebbe preso parte al main draw. Tra gli aventi diritto a giocare le qualificazioni ci sono undici atleti azzurri di cui fa parte anche Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano, attualmente numero 205 della classifica ATP, cerca l’exploit come nel 2020 quando riuscì a qualificarsi al tabellone principale perdendo poi al primo turno dal canadese Milos Raonic 6-2 6-1 6-3.

Giustino viene da un 2021 inferiore a quella che era stata l’annata precedente dove oltre alla qualificazione al primo Slam dell’anno, era riuscito ad entrare anche al Roland Garros superando addirittura il primo turno. L’obiettivo del tennista partenopeo nella prossima stagione sarà anche quello ti tornare tra i primi 150 al mondo dopo aver perso tante posizioni negli ultimi mesi. Gli altri italiani in gara a Melbourne Park saranno Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino fresco vincitore dello Scudetto con il New Tennis Torre del Greco e Filippo Baldi che torna grazie al ranking protetto dopo il lungo infortunio.