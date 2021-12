Nuoto: Acerenza è d’argento, ai piedi del podio i fratelli Sanzullo Alle World Serie di Abu Dhabi ancora ottimi risultati per i nuotatori del Circolo Canottieri Napoli.

Dalle World Serie di Abu Dhabi continuano ad arrivare buone notizie per il Circolo Canottieri Napoli. Dopo l’oro di ieri nella staffetta 4x1,5 km di Domenico Acerenza con Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi e Gregorio Paltrinieri, oggi è arrivata un’altra splendida medaglia. Nella 10 km il ragazzo di Potenza ha chiuso alle spalle solo del campione Olimpico, il tedesco Florian Wellbrock, occupando con merito il secondo gradino del podio davanti all’ungherese Kristof Rasovszky.

Il magiaro ha tolto la possibilità di avere un campano sul podio visto che al quarto e al quinto posto sono arrivati i fratelli Pasquale e Mario Sanzullo, col più giovane che è riuscito a precedere il fratello maggiore che è reduce anche dall’esperienza Olimpica di Tokyo 2020. "Sono molto contento per il podio” ha raccontato Acerenza. “E' la mia prima medaglia individuale in World Series, in un contesto mondiale e con avversari così forti. Sono soddisfatto del lavoro svolto, delle sensazioni provate e del tipo di gara che sono riuscito a disputare. Adesso testa in vasca perché lunedì ci sono i 1500".

10 Km maschile

1. Florian Wellbrock (Ger) 1h48'09"4

2. Domenico Acerenza 1h48'12"0

3. Kristof Rasovszky (Hun) 1h48'23"6

4. Pasquale Sanzullo 1h48'24"1

5. Mario Sanzullo 1h48'24"8

7. Andrea Manzi 1h48'29"6

10. Marcello Guidi 1h48'37"8

13. Matteo Furlan 1h48'40"9

ritirato Dario Verani