Napoli, Spalletti ritrova Zielinski. Manolas, accordo con l'Olympiacos Si conferma però l'emergenza per la rosa partenopea verso il big match del "Meazza"

È sempre più vicina la trasferta di San Siro, la sfida con il Milan, in programma domenica sera, per il Napoli. Luciano Spalletti ritrova Piotr Zielinski. Il polacco ha superato il problema respiratorio accusato nel corso della sfida con l'Empoli e che l'aveva limitato in settimana, ma il centrocampista ha lavorato per tutta la seduta mattutina con il gruppo. Kalidou Koulibaly, Stanislav Lobotka, Victor Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo con terapie e differenziato in palestra per Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Di fatto, si conferma l'emergenza per la rosa partenopea verso il big match del "Meazza".

Nel frattempo, Kostas Manolas appare pronto al ritorno in Grecia: ultimi dettagli per il trasferimento all'Olympiacos. Il classe '91 ha sostenuto le visite mediche di rito per accelerare la definizione dell'affare con la cessione da parte del club di Aurelio De Laurentiis e l'acquisto della società del Pireo per tre milioni di euro più bonus. Per Manolas sarà nuova esperienza con l'Olympiacos, avversaria dell'Atalanta nei playoff di Europa League nel prossimo febbraio: ha già indossato la maglia degli Erithrolefki dal 2012 al 2014.