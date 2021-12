Napoli, Manolas all'Olympiacos da gennaio Tre milioni di euro più bonus agli azzurri, che andranno a caccia di un nuovo difensore

Nella giornata di ieri, con le visite mediche e con i primi scatti, è stato definito l'accordo, ufficializzato anche dal Napoli con un comunicato. Kostas Manolas saluterà il club azzurro nei prossimi giorni. Di fatto, è già un calciatore dell'Olympiacos. La società del Pireo ha presentato al popolo biancorosso il ritorno del difensore, simbolo del calcio ellenico nell'ultimo decennio e già protagonista con l'Olympiacos dal 2012 al 2014 prima del trasferimento in Italia, alla Roma.

Il classe '91 lascia il Napoli dopo due stagioni e mezzo con pochi sussulti positivi rispetto a quanto immaginato con l'acquisto nell'era Ancelotti. "La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. - si legge nella nota del club di Aurelio De Laurentiis - Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022". Il greco avrebbe guadagnato all'ombra del Vesuvio quasi 4 milioni per altri 6 mesi. Al Napoli andranno circa tre milioni di euro più bonus e agli azzurri toccherà firmare un nuovo difensore centrale dopo l'addio di Manolas e l'infortunio di Kalidou Koulibaly (il senegalese dovrebbe partecipare alla Coppa d'Africa in avvio del nuovo anno, ma l'evento continentale resta in dubbio per la gestione covid).