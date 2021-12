Il Napoli ritrova il suo totem a centrocampo, Anguissa è pronto per il Milan Dal "Meazza" al "Meazza", il gigante africano torna a completa disposizione di Spalletti

Il Napoli riabbraccia Anguissa. Il centrocampista sarà regolarmente a disposizione domenica sera per la supersfida con il Milan. Una buona notizia a fronte dei dubbi rispetto alla possibilità di impiegare Insigne e Fabián Ruiz ed alla certa assenza di Oshimen e Koulibaly. Dal “Meazza”, dove si infortunò a metà novembre scorso, contro l'Inter, al “Meazza”, per tonare a essere il totem del centrocampo partenopeo. Durante la sua assenza Anguissa ha fatto capire l'importanza della sua presenza. Tutto pronto per il rientro del camerunense, davanti alla difesa. in attesa del riscatto del suo cartellino dal Fulham, ormai alla stregua di una formalità per lo strepitoso impatto che ha avuto in maglia azzurra.

Arrivato all'ombra del Vesuvio a titolo temporaneo, con la possibilità per il Napoli di portarselo a casa in maniera definitiva per 14 milioni di euro, il gigante africano è pronto a garantire equilibrio tra i reparti e a dare il suo contributo alla causa e a Spalletti, al rientro dopo due giornate di squalifica. Due partite ufficiali alla fine del 2021 per rimanere agganciati al treno scudetto e prima di provare a ripartire, di slancio, nel corso del nuovo anno solare. Il Milan e poi al “Maradona” con lo Spezia, che giocò un brutto scherzo una stagione fa. Non resta che pigiare sull'acceleratore, con decisione, per chiudere in bellezza anche grazie al recupero delle pedine fondamentali per lo scacchiere del Napoli. Proprio come Anguissa.