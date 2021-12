Verso Napoli-Trento, Molin: "L'esperienza degli azzurri sarà un fattore" Conti: "Hanno individualità importanti, penso a Jason Rich, già MVP del campionato in passato"

Si avvicina la sfida tra le terze in classifica della Serie A. Napoli ospiterà Trento. Domenica, con palla a due alle 17, al PalaBarbuto, la squadra azzurra affronterà l'Aquila di coach Lele Molin: "Il nostro primo obiettivo sarà mettere sul campo le armi che abbiamo per fronteggiare una squadra che esprime grande fisicità. - ha spiegato il tecnico della squadra trentina ai canali ufficiali del club - L'esperienza dei giocatori più importanti di Napoli sarà un fattore importante, noi dovremo avere il giusto atteggiamento e la giusta energia. Abbiamo bisogno di giocare una buona partita, anche dopo il passo indietro di martedì, e tornare a mostrare la parte migliore di noi. E' una stagione lunga, che ci pone continuamente di fronte ai nostri limiti ma in cui noi vogliamo sempre competere: dobbiamo essere mentalmente preparati ad andare oltre alle stanchezzee alle difficoltà". "Hanno individualità importanti, penso a Jason Rich che è stato anche MVP del campionato e che nell'ultima partita ha segnato 31 punti. - ha aggiunto la guardia della Dolomiti Energia, Luca Conti, parlando di Napoli - Non possiamo limitarci a lui nella preparazione della partita e nei nostri sforzi difensivi, perché tutta la Gevi ha tanti interpreti diversi e tanta fisicità in tutti i ruoli".