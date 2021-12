Basket, Gentile espulso in Varese-Napoli: sanzione ridotta a una giornata L'ala di Maddaloni sconterà il turno di squalifica nel match Sassari-Varese

Alessandro Gentile era stato espulso nel corso di Openjobmetis Varese - Gevi Napoli, gara vinta dagli azzurri (finale di 89-98) dopo un tempo supplementare all'Enerxenia Arena di Masnago. L'ala di Maddaloni aveva rimediato la squalifica di due gare "perché espulso per somma di falli tecnici, teneva un comportamento offensivo e aggressivo nei confronti degli arbitri, fatto che non degenerava per il pronto intervento dei suoi compagni di squadra".

La Pallacanestro Varese aveva presentato reclamo nelle scorse ore e la Corte Sportiva d'Appello, in parzialmente accoglimento, ha applicato per Gentile la sanzione della squalifica per una giornata, senza possibilità di sostituzione in ammenda pecuniaria. È stata, quindi, ridotta la sanzione a una sola gara. Gentile sconterà il turno di squalifica nella gara di domenica quando Varese sarà ospite di Sassari.