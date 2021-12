Paganese - Turris, ecco le indicazioni per i tifosi corallini Costi, modalità di acquisto dei biglietti e indicazioni su come raggiungere lo stadio "Torre"

La Turris, su indicazioni della Paganese, all’esito della riunione del GOS, ha reso noti termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere dal Settore Ospiti alla gara di campionato Paganese - Turris, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica, alle 14,30, allo stadio "Torre".

La prevendita terminerà inderogabilmente alle 19 di domani, sabato 18 dicembre 2021.

Recependo le prescrizioni della Determinazione 27/2021 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati dai soli residenti nella provincia di Napoli, ai quali – nel giorno della gara – è fatto obbligo di raggiungere lo svincolo d’uscita “Angri Sud” dell’autostrada A3 (direzione Sud Napoli-Pompei-Salerno) entro e non oltre le 13,30 al fine di essere scortati dalle Forze dell’Ordine fino al parcheggio del settore riservato ai sostenitori della Turris.

I titoli d’ingresso (al costo di 10 euro oltre diritti di prevendita e nell’attuale limite massimo di capienza del Settore pari a 375 posti) sono disponibili attraverso il circuito “Go2” (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia online sia presso le rivendite autorizzate.