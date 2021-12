GeVi Napoli, positivi alcuni componenti dello staff tecnico Domani, alle 17, la sfida al PalaBarbuto contro Trento

La Gevi Napoli vola, con cinque vittorie consecutive che l'hanno proiettata al terzo posto in classifica in Serie A, in condominio con Trento, che domani (ore 17) sarà di scena al PalaBarbuto per una sfida ad alta quota. Ad agitare la vigilia del match, che gli uomini di coach Sacripanti approcceranno con la feroce determinazione di ipotecare la qualificazione alle prossime Final Eight di Coppa Italia, è arrivata una notizia ufficializzata dalla stessa società presieduta da Federico Grassi.

La GeVi Napoli ha, infatti, reso noto che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti durante la settimana, è emersa la positività al Covid-19 di alcuni componenti dello staff tecnico della prima squadra. I tesserati sono già stati messi in isolamento. Proseguirà invece regolarmente la preparazione alla gara dei cestisti poiché i tamponi ai quali sono stati sottoposti, effettuati nell'ambito dei controlli periodicamente previsti, sono risultati negativi. Le dita restano incrociate, in attesa di un nuovo giro di controlli, la concentrazione massima sul prossimo appuntamento.