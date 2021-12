Napoli, che paura per Ounas! Rapinato a mano armata sotto casa L'algerino è stato seguito da un uomo con il volto coperto da un casco e da una mascherina

A scuotere la vigilia di Milan – Napoli un brutto episodio di criminalità di cui è rimasto vittima l'estroso calciatore algerino degli azzurri, Adam Ounas: l'attaccante degli azzurri ha, infatti, subito una rapina a mano armata davanti alla sua abitazione, nel quartiere Posillipo. Un delinquente, con il volto coperto da un casco e da una mascherina, lo ha seguito fin sotto casa e, minacciandolo con una pistola, lo ha costretto a consegnare soldi e un orologio di valore.

La rapina è avvenuta in tarda mattinata, dopo la seduta di rifinitura svolta a Castel Volturno con i suoi compagni di squadra. Nonostante lo choc, il calciatore è stato regolarmente convocato da Spalletti per la sfida con i rossoneri, in programma domani, alle 20,45, ma si trova ancora nel capoluogo campano per fornire dettagli agli investigatori in merito a quanto accaduto. La sua presenza in Lombardia non è in dubbio, ma il ragazzo è, ovviamente, scosso per la vicenda che, per fortuna, non ha causato conseguenze per la sua incolumità.