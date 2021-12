Napoli, la carica di Spalletti: "Contro il Milan con il Vesuvio dentro" Out Insigne, recuperate due pedine fondamentali per difesa e centrocampo

Niente alibi. Al “Meazza” per fare la partita, conquistare l'intera posta in palio e tenere il passo dell'Inter. Alla vigilia della sfida con il Milan, Luciano Spalletti è stato perentorio nell'indicare la strada al suo Napoli: “Non accetto il giochino degli infortuni e di chi manca. In questi momenti c'è bisogno di esempi, corse, coraggio, soluzioni. Domani abbiamo a disposizione 16, 17 calciatori della rosa. Bastano per andare a giocare le partite contro chiunque. Possiamo vincere la partita con quelli che abbiamo a disposizione, la giochiamo con l'obiettivo di portare a casa i 3 punti”.

Spalletti, al rientro dopo due giornate di squalifica, non ha lesinato parole d'elogio per il collega Pioli: “Mi aspetto la squadra che ho visto in questi due anni, col lavoro fatto da Pioli, con un modo di stare in campo chiaro così come le scelte dei singoli campioni che ha a disposizione. Noi domani dobbiamo giocare da squadra forte, viva, il Vesuvio non deve essere una cartolina, ma dobbiamo averlo dentro di noi per fare quello di cui abbiamo bisogno”.

Assente ancora per infortunio Insigne, che ha incassato un nuovo sostegno del tecnico di Certaldo in giorni più che mai caotici per la questione del mancato rinnovo: “Lui è un buon capitano e solo un allenatore che ha perso il senno potrebbe rinunciarci”.

Recuperati Anguissa e Mario Rui, che partiranno dal primo minuto. Sulla trequarti ballottaggio tra Lozano e Politano.