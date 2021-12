Pallanuoto, A1: il Posillipo regge due quarti poi la TeLiMar dilaga Campani sconfitti 12-4 a Palermo con un terzo periodo da incubo con un parziale di 6-0.

Sono bastati poco più di due periodi alla TeLiMar Palermo per fare bottino pieno contro il Posillipo. I campani sono stati superati per 12-4 nonostante un buon avvio. Primi due quarti equilibrati con il botta e risposta nel primo col vantaggio interno di Del Basso e il pareggio di Di Martire fresco anche di seconda convocazione in azzurro. Nel secondo periodo ospiti ancora in partita nonostante la doppietta di Irving, e alla rete di Del Basso, grazie alle due marcature di Saccoia. Ma è l’ultimo squillo della partita del Posillipo. Il 4-3 dell’intervallo lungo dura poco, al rientro in acqua la TeLiMar Palermo dilaga con un parziale di 6-0 nel terzo periodo e un 2-1 nel quarto. Alla sirena il tabellone recita Locali 12 ospiti 4, una sconfitta pesante con un brutto passaggio a vuoto nel terzo periodo per i campani che restano comunque a metà classifica con 10 punti.

TeLiMar-Posillipo 12-4 (1-1; 3-2; 6-0; 2-1)



TeLiMar: Nicosia, Del Basso 5, Fabiano, Di Patti, Occhione, Vlahovic 1, Giliberti 1, Marziali, Lo Cascio, Irving 3, Lo Dico 1, Basic 1, De Totero - Allenatore: Marco Gu Baldineti

CN Posillipo: Lindstrom, Iodice, Calì 1, Briganti, Picca, Aiello, Tkac, Somma, Di Martire 1, Scalzone, Radonjic, Saccoia 2, Spinelli – Allenatore: Roberto Brancaccio

Superiorità: TeLiMar 4/8; Posillipo 0/7.

A1 maschile - 12^ giornata - risultati:

AN Brescia-Lazio Nuoto 20-4

Telimar-CN Posillipo 12-4

Roma Nuoto-ADR Nuoto Catania 11-10

Pallanuoto Trieste-RN Savona 13-16

Iren Genova Quinto-Waterpolo Milano Metanopoli rinviata

RN Salerno-CC Ortigia rinviata

Anticipo - domenica 12 dicembre

Pro Recco-Anzio Waterpolis 20-3