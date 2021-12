Serie A Basket, Trento ferma Napoli: Gevi ko 72-81 Non bastano i 15 punti di Jeremy Pargo, i 14 di Jordan Parks e i 13 di Arnas Velicka

Si ferma la striscia vincente della Gevi Napoli. La squadra partenopea viene superata dalla Dolomiti Energia Trentino con il finale di 72-81 dopo cinque vittorie consecutive. Napoli subisce ben 30 punti nel primo quarto e la gara viene guidata sin dalle prime battute dalla formazione ospite. Il divario si conferma con margine per l'Aquila di coach Lele Molin, che vince al PalaBarbuto e firma il terzo posto in solitaria. Alla Gevi, ora quarta e raggiunta da Trieste, non bastano i 15 punti di Jeremy Pargo, i 14 di Jordan Parks e i 13 di Arnas Velicka.

LegaBasket Serie A

Dodicesima Giornata

Gevi Napoli - Dolomiti Energia Trentino 72-81

Parziali progressivi: 20-30, 35-46, 52-59

Napoli: Zerini 6, McDuffie 8, Pargo 15, Matera ne, Velicka 13, Lynch 6, Parks 14, Marini, Uglietti 2, Lombardi 8, Cannavina ne, Coralic ne. All. Sacripanti.

Trento: Bradford 10, Williams15, Reynolds 15, Conti, Forray 7, Flaccadori 9, Saunders 12, Mezzanotte ne, Ladurner 2, Caroline 11. All. Molin.

Arbitri: Begnis, Quarta, Marziali.