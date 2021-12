Canottaggio, i fratelli Vicino sono un’eccellenza campana Giuseppe, bronzo a Tokyo, Antonio, Marco e Luca hanno conquistato importanti successi nel 2021.

Ci sono sport dove la tradizione familiare conta e l’esempio dei più grandi è uno stimolo immenso per i più piccoli. E’ quello che accade in casa Vicino, famiglia napoletana, assoluta protagonista nel Canottaggio italiano e internazionale. A Roma i quattro fratelli sono stati premiati in Campidoglio nella Sala Protomoteca col riconoscimento denominato “100 Eccellenze Italiane” che è giunto alla sesta edizione. Giuseppe, Antonio, Luca e Marco sono rappresentati di una famiglia che è una vera e propria eccellenza del remo azzurro. Giuseppe ha vinto il bronzo a Rio de Janeiro nel 2016 e ha fatto il bis a tokyo nel quattro senza. Antonio ha trionfato agli Europei Under 23 nel quattro di coppia pesi leggeri. I due fratelli più piccoli, Luca e Marco, sono campioni mondiali nel quattro con juniores dimostrando di aver seguito in pieno l’esempio del fratello maggiore. Questo premio è anche un importante riconoscimento per la famiglia che ha fatto tanti sacrifici per assecondare la passione di questi ragazzi che sono una vera eccellenza per lo sport italiano e in particolare per il movimento campano.