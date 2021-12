Napoli, Elmas per l'1-0 al Milan: un nuovo leader nel gruppo azzurro Azzurri secondi con i rossoneri a -4 dalla capolista Inter

Un nuovo protagonista nel momento più difficile: Eljif Elmas va a segno e regala la vittoria al Napoli contro il Milan per il secondo posto con i rossoneri verso l'ultimo atto del girone d'andata, a -4 dalla capolista Inter.

La partita - Condizionata dagli infortuni, ma senza alibi a San Siro: il Napoli sfida il Milan, che perde Theo Hernandez a poche ore dal match. Emergenza per entrambe le squadre, Spalletti punta su Petagna con Mertens in panchina. Allo scoccare del quinto minuto, corner battuto da Zielinski, Elmas colpisce sottomisura per l'1-0 Napoli: Maignan superato dal colpo di testa del nordmacedone, sempre più leader in azzurro. I rossoneri accusano il colpo, provano a rilanciarsi con Ibrahimovic: di testa lo svedese con Ospina a controllare sul tentativo del Diavolo, rinnovato da Florenzi. Conclusione dalla distanza per l'esterno: palla a fondo campo. Quando il Napoli attacca, il Milan soffre. Lozano non completa l'opera dopo il vantaggio conquistato con il recupero palla su Ballo-Touré. Nella ripresa Ibrahimovic scarica nell'angolino, ma Ospina risponde presente. Il colombiano mura e conferma l'1-0. Gli azzurri soffrono il giusto e costruiscono palle gol per il raddoppio. Petagna, di gran sostanza a San Siro, si fa rimontare da Tomori. Serie di cambi da una parte dall'altra: Messias ci prova con il sinistro per la carica finale, non ordinata, ma che determina un'occasione. Giroud contro Juan Jesus: brasiliano a terra, francese che tenta di giocare la sfera, la carambola premia Kessié, che firma il pari. Esultanza rossonera, ma Massa viene chiamato al Var per valutare la posizione di Giroud, ritenuto in fuorigioco perché limita l'azione di Juan Jesus. Il Napoli sbanca San Siro e raggiunge il Milan al secondo posto, a -4 dalla capolista Inter.