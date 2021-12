Boxe: la Carini domina i tricolori e dedica la vittoria al compianto papà La campana ha battuto in finale la Stirpe chiudendo con un successo il suo 2021.

Il ritorno sul ring di Angela Carini era in programma proprio a dicembre ma ai Mondiali in Turchia. La competizione invece è slittata al 2022 e la ragazza campana fremeva dalla voglia di risalire sul quadrato magico e tornare a boxare dopo una lunga estate vissuta col groppo alla gola.

La Carini ha combattuto ai Campionati Italiani Assoluti andati in scena al Palazzetto dello Sport di Massa. In semifinale, nella categoria dei 69 kg, ha battuto Andrea Gomiero e in finale ha sfidato e battuto con grande personalità Sara Stirpe, confermando di essere una delle pugili italiane più forti e talentuose. Il 2021 per lei si chiude dunque con un titolo tricolore che ha dedicato al papà scomparso pochi giorni dopo che Angela aveva preso parte alle Olimpiadi.

Nel 2022 si tornerà sul ring con un grande obiettivo: quello di ben figurare ai Mondiali anche perché Parigi 2024 non è lontana e per arrivarci al massimo della forma e con la giusta ambizione, bisognerà mandare messaggi importanti alle rivali per il podio a cinque cerchi.