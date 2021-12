Napoli, altra tegola per Spalletti: Insigne positivo Il capitano è stato immediatamente sottoposto a isolamento domiciliare

Mentre il calcio italiano tiene il fiato sospeso per l'avanzata del Covid, paga dazio anche il Napoli, già bersagliato dagli infortuni che hanno privato Spalletti dei calciatori più importanti della rosa e che, ciò nonostante, si è andato a vincere al "Meazza", contro il Milan, dimostrandosi più forte delle difficoltà. Attraverso un comunicato ufficiale la società partenopea ha reso noto che: "In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio". Dita incrociate, dunque, in vista del match al "Maradona" con lo Spezia, in programma domani alle 20,45, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Il Coronavirus torna a prendersi la scena facendo traballare il regolare svolgimento del campionato.