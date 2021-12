FIR e Fiamme Oro per il rilancio del sud, tra le città scelte c’è anche Napoli Il capoluogo campano farà parte dell’ambizioso progetto voluto dal presidente Marzio Innocenti.

Continua il lavoro per il rilancio della palla ovale nel sud Italia fatto dal nuovo presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti. L’ultima novità riguarda un accordo firmato trai Gruppi Sportivi “Fiamme Oro” della Polizia di Stato e la Fir che insieme forniranno strumenti concreti alla Commissione Rilancio Sud.

La convenzione avrà una durata quadriennale e prevede un grande lavoro sui giovani con l’organizzazione di eventi “open day” negli istituti scolastici e presso le principali società delle sette città interessate tra cui c’è anche Napoli. Oltre al capoluogo campano sono interessante dal progetto anche Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari.

In queste città ci saranno a disposizione tecnici federali, come comunicato attraverso una nota federale, per “agevolare la pratica e la formazione, promuovendo sinergicamente i valori dello sport, rispetto delle regole, della legalità e delle istituzioni, in piena condivisione della mission e dei valori FIR con la filosofia dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato. L’accordo sottoscritto dal Presidente federale Marzio Innocenti e dal Presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Francesco Montini mira a consentire alle comunità locali delle grandi metropoli del Sud Italia una più agevole partecipazione alla pratica sportiva per i giovani, rafforzando la cultura della legalità sui territori e la pratica del rugby in territori dove anche i limiti impiantistici possono rappresentare un ostacolo significativo. Dell’ambizioso progetto ha parlato il presidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, francesco Montini.

“La missione delle Fiamme Oro è da sempre quella di promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle Istituzioni attraverso la pratica sportiva, in supporto e al servizio del movimento sportivo italiano. Con questo spirito abbiamo voluto stringere questo patto con la Federazione Italiana Rugby proprio per promuovere e portare questo sport lì dove, purtroppo, negli ultimi anni è stato, per vari motivi, poco presente. Sono convinto che riusciremo insieme a riportare il Rugby del Sud Italia a ricoprire quel ruolo fondamentale che nel passato ha avuto per tutto il movimento”.

Soddisfatto ed entusiasta il presidente Innocenti. “Sviluppare la cultura del rugby in tutta la Penisola è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti sin dal primo giorno del nostro mandato e la convenzione con Fiamme Oro per l’utilizzo degli impianti sportivi nel Sud Italia aggiunge uno strumento solidissimo per aiutare i giovani e le Società del nostro meridione a tradurre in realtà ambizioni e aspettative. Fiamme Oro ed il Presidente Montini si sono rivelati da subito straordinari interlocutori per aiutarci a supportare la crescita del Gioco nel nostro Sud, coinvolgendo i Reparti Mobili delle sette città interessate. Un’ulteriore chance per far conoscere e praticare il rugby in sicurezza e con i migliori tecnici territoriali a nostra disposizione, a sempre più giovani, adempiendo al tempo stesso insieme a Polizia di Stato a un importante obiettivo sociale”.

Col progetto legato al rilancio della palla ovale al sud, Innocenti tiene fede ai proclami fatti confermando, cosa rara, che la Federazione intende investire realmente perché il sud deve essere una risorsa per la palla ovale italiana.