Basket, rinviato per covid il derby d'Italia Olimpia Milano - Virtus Bologna Altri casi nella Serie A della pallacanestro e salta il match clou di fine anno

Sei membri del gruppo squadra dell'Olimpia Milano sono risultati positivi al covid-19 e la LegaBasket Serie A ha disposto il rinvio del derby d'Italia tra la squadra meneghina e la Virtus Bologna, il match tanto atteso dalla pallacanestro nazionale, in programma a Santo Stefano. L'Olimpia ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e l'ATS, l'azienda locale, ha informato il club: “In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare". Per Milano salta il match con la Virtus, ma anche la sfida di Eurolega in programma con lo Zalgiris Kaunas. Anche peri il Napoli sono ore di attesa dopo i casi covid riscontrati nello staff e nel gruppo squadra con il presidente Federico Grassi e la guardia Jason Rich positivi.

Il comunicato della LegaBasket Serie A - "Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra A|X Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 13^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ATS Milano che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra dell’A|X Armani Exchange Milano, ha imposto alla stessa un periodo di quarantena, con possibilità di riprendere l’attività sportiva non prima del 27 dicembre p.v.; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".