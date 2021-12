Napoli, ecco il risultato del giro di tamponi dopo la positività di Insigne Spalletti: "Lo Spezia è un avversario ostico, ecco come l'ho fatto capire ai calciatori"

Tutti negativi i tamponi molecolari effettuati dal “gruppo squadra” del Napoli in seguito alla positività di Lorenzo Insigne. Sospiro di sollievo in vista della sfida al "Maradona" con lo Spezia, in programma domani, alle 20,45. Tutto pronto per la gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Alla vigilia del match Luciano Spalletti ha messo in guardia i suoi uomini circa le insidie che può nascondere la partita con i liguri: “Li ho visti molto bene con l'Empoli. Di solito si fanno montaggi sugli avversari, oggi abbiamo deciso diversamente facendo vedere 10 minuti senza pause. Così i ragazzi si sono resi conto che la partita sarà difficile. Il Napoli si candida ad essere l'anti-Inter? Noi vogliamo vincerle tutte, essere “anti” disturba un po'. Desideriamo essere noi, facendo un buon calcio. Poi si vedrà, in fondo, di chi siamo peggio o meno. Bisogna avere l'ambizione e poi vedremo” ha commentato il tecnico di Certaldo, invitando i calciatori a tenere alto il livello di attenzione.