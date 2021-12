Covid, la Federbasket raccomanda estrema prudenza Disposizioni della FIP anche per la pausa natalizia con i casi in aumento

I casi di positività riscontrati nei gruppi squadra delle varie leghe e l'aumento generale dei numeri nella gestione covid hanno portato la Federbasket a emettere un comunicato rivolto a tutti i tesserati. "In considerazione della attuale recrudescenza dei contagi e della crescita del tasso di positività al COVID 19, la FIP, in sintonia con la gestione dell'emergenza pandemica fin qui adottata, raccomanda con forza a tutti i tesserati un comportamento di estrema prudenza, ponendo attenzione con disciplina e responsabilità alla salvaguardia della salute propria ed altrui. - si legge nella nota ufficiale della FIP - In particolare si richiama quanto già enunciato nei protocolli vigenti in materia di rispetto dei requisiti igienici di carattere generale (igienizzazione dei locali utilizzati, regolazione dei flussi in entrata ed uscita dalle strutture, corretto utilizzo dei servizi - spogliatoi, docce, sale fisoterapiche, ....), sottolineando l'importanza dei comportamenti personali da adottare (corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, mantenimento della distanza interpersonale, lavaggio frequente delle mani, ecc)".

Disposizioni durante la pausa natalizia - "Inoltre, al fine di una maggiore tutela della salute di tutti e dello svolgimento di tutti i campionati, si pone in particolare evidenza la necessità di attuare le seguenti misure: durante lo svolgimento di tutti i campionati, nel caso in cui fosse riscontrata la positività di un componente il Team incrociato in occasione della ultima gara, si determina nelle 48 ore precedenti la gara successiva il momento entro il quale effettuare un tampone rapido, per testare il Team ed evitare la diffusione ulteriore del virus; in caso di eventuale sosta nel periodo delle festività natalizie, è fortemente consigliato per tutti un tampone rapido per verificare lo stato di salute del gruppo di lavoro (Team) in vista della ripresa delle attività. Infine saranno oggetto di attenta valutazione le indicazioni che usciranno dalla riunione governativa del 23 dicembre prossimo, per verificarne il riflesso eventuale sull'attività sportiva riferita agli sport di squadra al chiuso".