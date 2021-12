Napoli, gli auguri di De Laurentiis ai tifosi azzurri Sul fronte mercato pressing sul Fenerbahçe per il possibile erede di Manolas

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivolto un pensiero e i propri auguri al popolo partenopeo attraverso un messaggio sul sito ufficiale dal club. “Cari tifosi azzurri, in questi giorni caratterizzati da un profondo sentimento di spiritualità, voglio condividere con voi la gioia e l’affetto che ci lega alla Santa Festività. Rivolgo un pensiero sentito e speciale a tutte le famiglie meno fortunate, che hanno difficoltà e che stanno attraversando momenti di sofferenza. Il mio auspicio è che proprio da questo periodo dell’anno possano ricevere la meritata serenità” ha esordito De Laurentiis, che ha poi aggiunto: “Il dono che tutti desideriamo è che il prossimo anno possa portare una definitiva svolta verso un futuro all’insegna della fiducia e dell’ottimismo. Personalmente voglio augurare a tutti i napoletani nel mondo e alle loro famiglie un felice Natale e un luminoso 2022, che scandisca sempre l’immensa fede azzurra. Auguri sinceri. Aurelio De Laurentiis”.

Intanto, sul fronte mercato, si lavora alla sostituzione di Manolas, ceduto all'Olympiakos. Tra i papabili c'è il magiaro Attila Szalai, classe '98, di proprietà del Fenerbahçe. La società turca sta, però, alzando le barricate e non ha alcuna intenzione, in particolare, di lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.