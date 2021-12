Napoli, capitolo rinnovi: 2022 cruciale per diverse pedine Infortuni e convocazioni per la Coppa d'Africa: gennaio con punti pesanti in palio

La sosta del campionato apre all'evoluzione della rosa nel mercato di gennaio, ma soprattutto il capitolo rinnovi in casa Napoli. Le assenze si confermeranno anche nel 2022: agli infortuni si aggiungono le convocazioni per la Coppa d'Africa. Non sarà semplice la gestione di Luciano Spalletti, già chiamato lungo il 2021 a superare defezioni in serie. Mai la ricerca dell'alibi: questo l'obiettivo del tecnico di Certaldo, che per risultati complessivi ha garantito agli azzurri la conferma in Europa League e l'accesso ai sedicesimi con la doppia sfida al Barcellona nel mese di febbraio, ma con i rimpianti di un -7 dalla vetta in Italia, determinato oggettivamente dal limite fisico nato proprio nella sfida con la capolista Inter a San Siro. La vittoria contro il Milan, la sconfitta con lo Spezia: la riprova in poche ore di un disequilibrio in particolar modo di risorse, più che di tecnica e tattica.

A gennaio la società guidata da Aurelio De Laurentiis proverà a inserire un difensore centrale, che per numeri dovrà almeno pareggiare l'uscita di Kostas Manolas, ceduto all'Olympiacos. Al Napoli toccherà valutare i rinnovi. Se per Lorenzo Insigne la distanza si conferma con il passare delle settimane, Dries Mertens ha più volte ribadito la priorità azzurra e il Napoli ha un'opzione di prolungamento annuale. La medesima soluzione rientra nell'accordo firmato in estate da Juan Jesus. In uscita a giugno c'è Faouzi Ghoulam, reduce da tanti infortuni e pronto per una nuova avventura al termine del contratto.