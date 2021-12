Basket, cinque rinvii per covid nel turno di Santo Stefano Non solo Venezia-Napoli: in campo solo 6 squadre tra oggi e domani

Doveva essere l'ormai consueto appuntamento delle festività natalizie con lo sviluppo nel giorno di Santo Stefano della tredicesima giornata di Serie A. Sono state invece rinviate cinque gare del turno per i casi covid nei gruppi squadra. Saltano Cremona-Trieste, Fortitudo Bologna-Sassari, Venezia-Napoli, Trento-Varese e Milano-Virtus Bologna. La LegaBasket Serie A ha deciso per i differimenti delle gare in cui era presente la disposizione dell'azienda sanitaria locale, come nel caso della Gevi di coach Stefano Sacripanti, fermata dall'ASL Napoli 1 centro dopo i casi riscontrati nel gruppo-squadra.

Tre partite (due in giornata, una domani) e l'attesa per la definizione delle nuove date e degli orari, che saranno ufficiali nei prossimi giorni: ora la speranza della LBA e dei club è di vivere ore di gestione con la stabilità nei roster dopo le positività riscontrate. “Affrontiamo la nuova emergenza forti dell'esperienza della scorsa stagione”: così il presidente di LegaBasket, Umberto Gandini, ha presentato lo scenario dopo i rinvii in serie negli ultimi giorni. Grande attenzione per l'evoluzione delle quarantene delle varie squadre per ripartire di slancio nel 2022 con il primo turno del nuovo anno in programma tra il 2 e il 3 gennaio. Per Napoli è in calendario la gara casalinga con la Fortitudo Bologna.