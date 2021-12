Basket, solo due gare in A: per covid salta anche Reggiana-Derthona Restano solo due match in programma: oggi Brindisi-Pesaro, domani Treviso-Brescia

Sono emerse due nuove positività all'interno del gruppo squadra del Derthona Basket, allenato dall'avellinese, Marco Ramondino, che ha subito informato le autorità sanitarie, che hanno disposto la quarantena per i tesserati di Tortona. La gara contro la Reggiana è stata rinviata a data da destinarsi. Era una delle tre in programma tra oggi e domani, restano solo Brindisi-Pesaro e Treviso-Brescia, dopo cinque differimenti per covid già stabiliti dalla LegaBasket Serie A.

La nota ufficiale - "Il presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data odierna tra Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Basket Tortona, valida per la tredicesima giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai, preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ ASL Alessandria che, a seguito di ulteriori positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Bertram Derthona Basket Tortona, lo ha posto in isolamento sospendendo temporaneamente tutte le attività agonistiche. Tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".